США — в нокаут: каким будет истребитель шестого поколения в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 161 0

Сенатор Бондарев рассказал о разработке истребителя шестого поколения МиГ-41

США — в нокаут: каким будет истребитель шестого поколения в России

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Самолет разрабатывается в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата.

Разработка истребителя-перехватчика шестого поколения МиГ-41 в настоящее время ведется в России. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Сегодня российская истребительная авиация постоянно совершенствуется: модернизируется парк уже стоящих на вооружении воздушных судов, разрабатываются, производятся, тестируются и внедряются новые перехватчики и высокоманевренные истребители», — цитирует сенатора ТАСС.

Самолет создается в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП), уточнил Бондарев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала дезинформационно-искажающую окраску для легкого тактического самолета Су-75 Checkmate. Согласно информации, содержащейся в патенте, изобретение предназначено для маскировки малозаметных самолетов.

Ее суть состоит в том, чтобы при обнаружении создалось ложное представление о типе и модели истребителя и, следовательно, помешало спрогнозировать его возможные маневры и возможности.

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