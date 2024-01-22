Дома «ходили» даже в Алматы: мощное землетрясение произошло на границе Китая и Киргизии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 1 290 0

Землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии

Фото, видео: Global Look Press / imageBROKER / TW; 5-tv.ru

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По информации специалистов, очаг находился на глубине 27 километров.

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:08 по московскому времени. Эпицентр находился в регионе 126 километров к юго-востоку от киргизского Кызыл-суу.

По информации специалистов, очаг находился на глубине 27 километров. О разрушениях и пострадавших данные в настоящее время не поступали.

Однако сильные толчки привели к тому, что на улицы пришлось выбегать жителям Алматы в Казахстане. Многие успели набросить на себя лишь верхнюю одежду.

В некоторых квартирах зашатались люстры и мебель, на стенах появились трещины. Магнитуда землетрясения в городе составила 6,7, сообщили в МЧС Казахстана.

Ранее 5-tv.ru писал, что на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение. Его магнитуда оценивается в 6,3.

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