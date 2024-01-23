Катастрофические последствия: Европа может отказаться от поддержки Украины

Денег для ВСУ у европейских стран так и нет.

Прекращение поддержки со стороны США и Европы — обернется для Украины катастрофическими последствиями. Во время выступления на брифинге представитель Белого дома — Джон Кирби — допустил, что если Конгресс не одобрит новую сумму для Киева, европейские страны могут тоже прекратить финансирование.

«Да, я считаю это возможным. Следует ожидать, что некоторые наши союзники и партнеры могут прекратить поддержку Украины, если они увидят, что позиции США в качестве лидера по этому вопросу пошатнулись, или что США вообще отказались от поддержки Украины», — признал политик.

За передачу военной помощи Украине Евросоюз накопил долг перед странами-членами на сумму семь миллиардов евро. Об этом сообщает испанская газета El Pais. Отмечается, что задержки с возвратом средств могут помешать новым поставкам вооружений Киеву, а также привести к замедлению темпов производства оборонной промышленности Европы.