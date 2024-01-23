Известного юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 114 0

Известного юмориста Геворкян убили во время фестиваля КВН в Сочи

Известного юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи

Фото: Instagram* / amiran4ik92

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Предполагаемого преступника уже ищут полицейские.

В Сочи во время потасовки погиб бывший участник команды КВН «Южная столица» и ведущий свадеб Амиран Геворкян. Как стало известно 5-tv.ru юморист подрался с Артуром Расуловым, которого сейчас ищет полиция.

Драка произошла ранним утром 18 января 2024 года в одной из гостиниц Сочи.

«Они начали драться, когда стояли на опорной стене. В какой-то момент юмориста ударили, и тот упал вниз с высоты примерно метра в два, и сразу потерял сознание. На место тут же вызвали скорую, врачи забрали пострадавшего. Он был без сознания», — сообщает источник 5-tv.ru.

Однако, несмотря на усилия медиков, от травм, не совместимых с жизнью, 31-летний Амиран Геворкян скончался в больнице спустя два дня.

Что именно стало причиной конфликта, не сообщается. Сейчас полиция объявила 32-летнего Артура Расулова в розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге умер солист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко.

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