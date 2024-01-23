Не дожил один день: в Петербурге умер солист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 65 0

Умер вокалист и гитарист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Фото, видео: ВКонтакте / Сергей Ефременко / id328620354; Личный архив Дениса Рачкова; 5-tv.ru

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Сердце знаменитости остановилось накануне 52-летия. При этом за день до кончины Ефременко успел выступить на концерте.

Скончался вокалист и гитарист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко. Печальное известие сообщил музыкант и директор коллектива Денис Рачков. Его смерть также подтвердили коллеги и супруга в социальных сетях. Знаменитость не дожил одного дня до 52-летия.

«Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня», — кратко написал Рачков на официальной странице группы во ВКонтакте.

Позднее музыкант подтвердил информацию о смерти товарища в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня об этом мы узнали. Во второй половине дня он ушел от нас. В Покровской больнице, в реанимации. На фоне хронических заболеваний. Возможно, остановка сердца. <…> Все это очень ужасно, все очень разбиты. Большое горе», — сказал Денис Рачков.

Сердце музыканта остановилось в Покровской больнице. При этом накануне кончины Ефременко выступал на концерте в Петербурге. Один из них был приурочен к его дню рождения 23 января, который он традиционно отмечал с группой. Еще два выступления планировались в Москве до конца января. Родные покойного признались, что он на протяжении долгого времени чувствовал себя неважно, но все же не спешил заниматься здоровьем.

Группа Marksheider Kunst была создана в 1992 году в Петербурге. За десятилетия существования она стала популярной среди молодежи, коллектив регулярно выступал в клубах и радовал своих слушателей ямайскими ритмами и праздничной атмосферой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «ДМБ» Виталия Вашедского.

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