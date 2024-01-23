В результате землетрясения в Казахстане пострадали 44 человека

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Мощные подземные толчки настолько напугали местных жителей, что они начали спасаться, выпрыгивая из окон зданий.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Сразу шесть мощных землетрясений сотрясли Казахстан. Вот кадры, которые удалось получить сегодня. Они сняты с подножия гор — город, как на ладони, и видно, как все ходит ходуном.

Пиковая магнитуда составляла 7,2 — это более, чем ощутимо. В домах раскачивались люстры, сама по себе двигалась мебель, в стенах появились трещины. Многие жители в панике начали выпрыгивать из окон своих квартир.

В списках пострадавших, в том числе и по этой причине 44 человека. Несмотря на то, что сейчас серия афтершоков уже прекратилась, на выездах из города пробки, на заправках длинные очереди. Люди боятся возвращаться домой, пытаются отъехать подальше от зданий.

Власти организовали в школах пункты временного размещения. Занятия там, конечно, отменены. Также подземные толчки этой ночью ощутили в Китае и Киргизии. Есть разрушения и пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощное землетрясение произошло на границе Китая и Киргизии.

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