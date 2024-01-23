«Тихо живем»: Бари Алибасов женился в седьмой раз

Артист радостно признался, что благодаря любимой женщине стал регулярно питаться.

76-летний заслуженный артист РФ Бари Алибасов продолжает удивлять. После двухлетних отношений со совей помощницей Еленой продюсер решил в который раз вступить в брак. Свадьба прошла скромно без торжества, рассказал Алибасов на одном из федеральных каналов.

Основатель группы «На-на» признался, что с любимой они просто расписались и даже не пошли отмечать в ресторан. Праздник не устраивали. Видимо, сейчас для артиста важнее дом, уют и уединение.

«Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живем. Я теперь ем регулярно. Если раньше ел один раз в день, то теперь делаю это четыре раза», — прокомментировал музыкант.

Избранница артиста Елена очень добрая и хозяйственная. Артист это понял еще при знакомстве в Донецке. Женщина помогала звезде восстанавливаться после операций. Сейчас Елена сообщает, что с Бари все хорошо и здоровье его восстановилось, не стоит верить глупым слухам.

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