Как у Этуша и Фриске: на могиле Бориса Моисеева появилась странная деталь

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 710 0

Фанаты украсили памятник Борису Моисееву шарфом

Как у Этуша и Фриске: на могиле Бориса Моисеева появилась странная деталь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Оказалось, постарались неравнодушные поклонники.

На могиле покойного заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище неравнодушные фанаты оставили памятный символ — они украсили установленный ему памятник красным шарфом. Фотографии с места показал сайт utro.ru.

Близкие музыканта оценили такую нежную любовь поклонников и поблагодарили их в соцсетях.

«Спасибо за тепло ваших сердец», — написал бывший директор певца Сергей Горох.

Такие жесты со стороны фанатов — не редкость. Многих ушедших звезд аудитория не может отпустить даже после смерти, поэтому на их могилах появляются различные знаки внимания.

Так, например, у памятника актеру Владимиру Этушу, который покинул нас в марте 2019 года, в руках постоянно появляются цветы. Автор памятника считает, что это говорит о неугасающей народной любви к артисту.

Точно так же фанаты заботятся и о могиле певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году. Фанаты украшают надгробие гирляндами.

Памятник на могиле Бориса Моисеева был установлен в сентябре 2023 года — на первую годовщину его смерти. Известно, что монумент изготавливали несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, кому досталось наследство Бориса Моисеева.

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