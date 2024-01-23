Из «кармана» России: Бельгия даст Украине сотни миллионов евро

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 96 0

Бельгия даст Украине 611 миллионов евро из полученных от активов России доходов

Из «кармана» России: Бельгия даст Украине сотни миллионов евро

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Какой механизм задействуют власти страны для этого?

Украина получит от Бельгии в этом году помощь в объеме 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных активов России. Об этом сообщило издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер.

«По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пообещала Западу ответить зеркально на конфискацию резервов ЦБ. Зарубежным странам это может обойтись в 288 миллиардов долларов, свидетельствуют национальные статистические данные.

На ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов активов, из них 98,3 миллиарда принадлежат Кипру, 50,1 — Нидерландам, а 17,3 — Германии. Кроме того, в пятерку особо крупных инвесторов в экономику России также входят Франция и Италия.

На эти государства приходится около 29,5 миллиардов долларов. Среди стран G7 самым большим инвестором является Великобритания.

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