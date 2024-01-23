Системы ПВО сбили воздушную цель в Белгородской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 57 0

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Системы ПВО сбили воздушную цель в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Системы ПВО сбили воздушную цель в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.

Впоследствии в Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки российских территорий киевским режимом была осуществлена в районе 21:40 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью.

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