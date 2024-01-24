«Сердце у него болит»: Безруков признался, что пропустил через себя новую роль в фильме «Воздух»
Безруков не стал скрывать, что было эмоционально тяжело играть в фильме «Воздух»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru
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Артист полностью прочувствовал атмосферу войны на съемочной площадке картины.
Народному артисту РФ Сергею Безрукову эмоционально тяжело далась одна из последних ролей. В этом он признался в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух».
«Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек. Есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он — командир летного полка, а посылать в бой еще не обученных — это очень тяжело. Сердце у него болит. Поэтому эмоционально было очень тяжело реагировать, потому что это война», — поделился Безруков.
Также фильм затрагивает важную тему самореализации, отметил артист.
«Посмотрите картину. Там за это право и борется женская эскадрилья — они хотят воевать наравне с ребятами, мужчинами», — рассказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Безруков не любит похвалу.
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