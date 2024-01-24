«Неудобно»: почему Сергей Безруков не любит похвалу

Почему Сергей Безруков стесняется высокой оценки своего творчества?

Кинорежиссер Алексей Герман неоднократно называл народного артиста РФ Сергея Безрукова «одним из крупнейших драматических артистов», «актером высокого класса». Как сам Безруков относится к такой оценке своего творчества? Об этом корреспондент 5-tv.ru спросил знаменитость на премьере масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух».

«Неудобно», — коротко ответил Безруков.

Причина такой реакции кроется в воспитании артиста.

«Вы знаете, когда говорят дифирамбы, ну, неудобно как-то. Я работаю, и для меня самое главное — это работа на сцене и в кино», — заметил Безруков.

Безрукову — 50: самые яркие и запоминающиеся роли актера

В случае Безрукова можно сказать, что «скромность — сестра таланта». И знаменитый артист ответил, можно ли его считать скромным человеком.

«Надеюсь, что да. Меня так воспитали родители», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Безруков привлек студентов из Донбасса сниматься с ним в сериале.