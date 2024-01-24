«Неудобно»: почему Сергей Безруков не любит похвалу

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Сергей Безруков: родители воспитали меня скромным человеком

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Почему Сергей Безруков стесняется высокой оценки своего творчества?

Кинорежиссер Алексей Герман неоднократно называл народного артиста РФ Сергея Безрукова «одним из крупнейших драматических артистов», «актером высокого класса». Как сам Безруков относится к такой оценке своего творчества? Об этом корреспондент 5-tv.ru спросил знаменитость на премьере масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух».

«Неудобно», — коротко ответил Безруков.

Причина такой реакции кроется в воспитании артиста.

«Вы знаете, когда говорят дифирамбы, ну, неудобно как-то. Я работаю, и для меня самое главное — это работа на сцене и в кино», — заметил Безруков.

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В случае Безрукова можно сказать, что «скромность — сестра таланта». И знаменитый артист ответил, можно ли его считать скромным человеком.

«Надеюсь, что да. Меня так воспитали родители», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Безруков привлек студентов из Донбасса сниматься с ним в сериале.

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