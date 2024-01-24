Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде
Местным жителям дали рекомендации, как действовать при работе сирены.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Оповещение о ракетной опасности запущено на улицах Белгорода. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — написал глава субъекта.
Гладков также рекомендовал тем, кто находится в помещениях, укрыться в комнатах со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Гражданам, оказавшимся на улицах, следует спуститься в укрытие, добавил он.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активнее атаковать Белгород и Белгородскую область накануне Нового года. Президент России Владимир Путин после очередной террористической атаки заявил, что страна будет наращивать удары по военным объектам киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон-камикадзе, запущенный украинскими террористами, атаковал село под Белгородом.
- 24 янв
- Без еды и солнца: раскрыты подробности жизни Владимира Зеленского в бункере
- 24 янв
- «Претензии на пирамиды»: как в РФ охарактеризовали новый указ Зеленского
- 24 янв
- Жители Николаева сообщили о колоннах ВСУ, идущих в сторону Херсонской области
- 24 янв
- В РФ создали вездеходы «Сарацин» для мобильных боевых групп на Украине
- 24 янв
- Зенитную установку ВСУ уничтожили на правом берегу Днепра
- 24 янв
- На Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Олега Бабия
- 24 янв
- «В конце концов»: в Германии раскритиковали союзников Украины за малую помощь
- 24 янв
- Стоила игра свеч? В Словакии рассказали, к чему ведет поддержка Украины
- 24 янв
- Ювелирная точность «Гиацинтов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 24 янв
- Офицер ВСУ раскрыл пугающую правду об украинских боевиках
Читайте также
93%
-0.05 95.83
-0.06
Нашли ошибку?