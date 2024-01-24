Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде

Оповещение о ракетной опасности запущено на улицах Белгорода. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — написал глава субъекта.

Гладков также рекомендовал тем, кто находится в помещениях, укрыться в комнатах со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Гражданам, оказавшимся на улицах, следует спуститься в укрытие, добавил он.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активнее атаковать Белгород и Белгородскую область накануне Нового года. Президент России Владимир Путин после очередной террористической атаки заявил, что страна будет наращивать удары по военным объектам киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон-камикадзе, запущенный украинскими террористами, атаковал село под Белгородом.