Евросоюз испугался ответа России в случае конфискации замороженных активов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Politico: страны ЕС с осторожностью подходят к вопросу конфискации активов РФ

Евросоюз испугался ответа России в случае конфискации замороженных активов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Западные страны не могут договориться по данному вопросу. Чего они конкретно опасаются?

Страны Евросоюза опасаются ответа России на конфискацию замороженных активов и поэтому пока не пришли к договоренностям. Об этом пишет издание Politico.

«Некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем», — говорится в материале газеты.

В статье также говорится о том, что западные страны лишь могут договориться о налогообложении прибыли от активов с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины.

План эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов Еврокомиссия представила в конце 2023 года. Согласно ожиданиям Европы, доходы от российских активов поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы. В ЕК надеются, что за это время собрать получится порядка 15 миллиардов евро.

Максимальный объем активов составляет 191 миллиард евро. В настоящее время они заморожены на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Москва неоднократно заявляла, что отреагирует на конфискацию активов. Так, недавно МИД РФ заявил о симметричном ответе. Как подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, наша страна готова к любому развитию ситуации с ее активами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз вряд ли конфискует активы российского Центробанка.

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Евросоюз испугался ответа России в случае конфискации замороженных активов

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