Что останавливает европейских чиновников?

ЕС вряд ли конфискует активы российского ЦБ, замороженные в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Представьте, если мы решим политически отдать миллиарды Украине. И через шесть месяцев у нас есть судебное решение, в котором говорится, что нам не разрешается давать его им. Кто тогда заплатит?» — заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

Источники отмечают, что представителям разных стран так и не удалось прийти к единой позиции по данному вопросу.

ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского ЦБ в 2022 году. Около 200 миллиардов долларов хранятся в Европе, большая часть средств — в бельгийской компании Euroclear.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕС придумали, как поступить с российскими активами.