«Неравный брак»: раскрыта подноготная седьмой женитьбы Бари Алибасова

Пара сыграла свадьбу тихо, без особой роскоши. Что бы это могло значить?

Совсем недавно основатель группы «На-На» Бари Алибасов женился седьмой раз. Знаменитый ловелас взял в жены свою помощницу Елену. Любовные приключения продолжают преследовать музыканта и на 77-м году жизни.

Общественность волнует главный вопрос: так ли искренни отношения новоиспеченной семьи? PR-специалист Александра Кондратьева раскрыла подноготную седьмого брака Алибасова в беседе с изданием dni.ru.

PR-специалист считает, что чувства в паре могут быть вполне настоящими, ведь отношения строились на взаимопомощи и поддержке. К тому же артист еще полон желания любить и быть любимым.

«Впереди много счастливых дней с новой избранницей, тем более молодость продлевает жизнь, дает силы. Я, конечно, не сторонница неравных браков. Но, как говорится, каждому свое», — считает Александра Кондратьева.

А решение не придавать важное событие публичной огласке и не отмечать его с размахом только подтверждает теорию о действительно сильных чувствах Бари и Елены. Пара показала, что хочет наслаждаться обществом друг друга, отмечает собеседница издания.

Ранее 5-tv.ru писал, как Федосеева-Шукшина отреагировала на новый брак Алибасова.