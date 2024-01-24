Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 234 0

Ученый считал, что раньше люди жили намного дольше по ряду причин.

Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Директор Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев был уволен по решению Минобрнауки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — говорится в заявлении.

Уточняется также, что решение было согласовано с РАН.

Причиной увольнения стали заявления Кудрявцева. На одной из международных научных конференций он выдвинул версию о том, что люди раньше жили более 900 лет. Темпы продолжительности жизни, по его мнению, снижается после «всемирного потопа». Кроме того, Кудрявцев заявил о связи генетических заболеваний с личными и родовыми грехами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские СМИ заявили о древних сибирских вирусах, таящихся в вечной мерзлоте Арктики. Они, по мнению ученых, могут вырваться на свободу из-за глобального потепления. Тогда человечество столкнется с новой пандемией.

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