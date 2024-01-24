«Увозили на скорой»: что произошло с фигуристкой Симоновой после сильного падения на лед

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

Фигуристку Симонову госпитализировали после падения на соревнованиях в Москве

«Увозили на скорой»: что произошло с фигуристкой Симоновой после сильного падения на лед

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Основной удар пришелся на голову спортсменки.

Фигуристка Мария Симонова упала с рук партнера и ударилась головой об лед, ее госпитализировали. Об этом изданию NEWS.ru сообщила глава столичной федерации фигурного катания Нина Мозер.

«Мария упала на правый бок, сильно ударилась головой. Еще 30 минут назад ее везли на скорой помощи в больницу», — поделилась она.

В настоящее время дополнительных новостей о состоянии Симоновой нет, добавила Мозер. О госпитализации фигуристки стало известно 24 января.

Симонова упала на лед во время поддержки на парном прокате в Москве во время всероссийских соревнований «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы». Отмечается, что 14-летняя спортсменка завершила номер с 17-летним партнером Марком Бреславским, а затем ее госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Валентину Талызину не выписывают из больницы.

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