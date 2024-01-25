Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ из-за оспаривания полномочий

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Что конкретно не понравилось дипломатам?

Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ из-за оспаривания полномочий

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Из-за оспаривания своих полномочий Азербайджан принял решение приостановить свою работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило агентство Report.

По словам представителей Азербайджана, после завершения конфликта в Нагорном Карабахе страна столкнулась с кампанией, направленной на то, чтобы «очернить страну» и затмить ее достижения по восстановлению справедливости.

Они добавили, что некоторые «ангажированные группы» злоупотребляют базовыми принципами с целью установления собственных узких интересов.

«К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Определенные предвзятые группы злоупотребляют основными принципами ПАСЕ в своих узких интересах», — отметили парламентеры.

После этого заявления делегация Азербайджана покинула заседание ПАСЕ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков раскрыл детали встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на саммите СНГ.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:43
«Мне даже стыдно»: Митя Фомин публично извинился за свое хамское поведение
6:35
Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ из-за оспаривания полномочий
6:29
«Поздно вечером»: Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове
6:22
Сразу все понятно: какой признак после 40 лет «кричит» о наличии рака
6:12
Татьянин день 25 января: что обязательно нужно сделать на праздник
6:04
Губернатор Тамбовской области отметил героизм командира сбитого Ил-76

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса