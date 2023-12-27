«Контакт на ногах»: Песков о деталях встречи Алиева и Пашиняна на саммите СНГ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Песков назвал контактом на ногах встречу Алиева и Пашиняна на саммите СНГ

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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Переговоров в привычном смысле у представителей Баку и Еревана не состоялось, однако они имели прекрасную возможность пообщаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами рассказал о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Всегда подобные мероприятия, и неформальный саммит СНГ в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах», — прокомментировал он.

Песков отметил, что переговоров в привычном смысле между Алиевым и Пашиняном не состоялось. Однако у них была прекрасна возможность обсудить «основные моменты» в неформальной обстановке.

Официальный представитель Кремля отметил, что представители Баку и Еревана двигаются в сторону завершения работ над мирным договором. Москва выражает свою надежду на скорее устранение всех разногласий между ними, отметил он. Заключение договора, по словам Пескова, важно не только для Армении и Азербайджана, но и для стабильности во всем регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин провел оживленную беседу с Пашиняном в Петербурге.

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