Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность издания DOXA

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Организация публикует материалы, посвященные диверсиям.

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность издания DOXA

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Генеральная прокуратура России поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ относительно издания DOXA. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Признана нежелательной… деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa)», — приводит Telegram-канал комиссии его слова.

Отмечается, что организация зарегистрирована в Чешской Республике. Она неоднократно привлекала внимание комиссии. Как отметил Пискарев, издание публикует материалы, посвященные совершению диверсий, включая инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст включил польскую Civil Council* в реестр нежелательных организаций. Она стала 120-й в списке ведомства. Была также признана нежелательной организацией Central European University* за дискредитацию проводимой Россией на Украине спецоперации, а также политики РФ.

* — организации признана нежелательной на территории РФ

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