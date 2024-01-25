Возбуждено уголовное дело после гибели кота Твикса

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Евгения Романова
Евгения Романова 127 0

РИА Новости: дело о Твиксе возбуждено по статье о жестоком обращении с животными

Возбуждено уголовное дело после гибели кота Твикса

Фото: ВКонтакте / Ольга Кудряшова / id94099594

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Следователи возбудили уголовное дело о гибели кота Твикса по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“. Дело возбуждено по факту», — говорится в сообщении.

Без отягчающих наказание по статье составляет три года лишения свободы. Однако предусматриваются и другие санкции, включая штраф и исправительные работы. При этом отмечается, что фигуранты в уголовном деле пока отсутствуют.

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Все произошло 11 января на станции в Кирове. Как рассказал Эдгар, Твикса вез его родственник на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На животное был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент кот выбежал из купе и был пойман в коридоре проводницей. Женщина, посчитав его бездомным, выбросила Твикса из вагона на мороз во время очередной остановки.

Позднее хозяин Твикса Эдгар в беседе с 5-tv.ru подтвердил гибель любимца. Ухо хвостатого оказалось отморожено, лапы стерты, а на животе нашли рваные раны. Вероятно, он подрался с собаками.

Ранее 5-tv.ru писал, следователи возбудили уголовное дело в отношении проводницы, выбросившей из поезда кота Твикса. Какое наказание грозит женщине рассказывается в нашем материале.

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