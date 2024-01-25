«Серый пояс»: что станет с промзонами в Петербурге

Новый генплан обещает подарить старым и неприметным зданиям новую и яркую жизнь.

Промышленные зоны Петербурга в ожидании масштабных преобразований. Сейчас вся застройка — а это тысячи гектаров — входит в так называемый «серый пояс».

И вот новый генплан обещает подарить старым и неприметным зданиям новую и яркую жизнь. В Москве, к примеру, на месте промзон чаще всего появляются офисные центры и жилые комплексы.

В Петербурге решили идти по своему пути. Какому, выяснил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге планируют развивать трамвайное движение. Сейчас идет строительство двадцатикилометровой линии, которая свяжет южные районы города.

Важный проект, учитывая, что в будущем там будут располагаться кластеры ведущих петербургских вузов и появиться город — спутник Южный. В целом, как говорят, эксперты генплан очень амбициозен.