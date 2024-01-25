«Контракт истекает»: Украина опровергла сообщения о договоренностях по газу РФ

Обратное заявлял премьер Словакии Фицо после встречи с украинским коллегой.

Украина не собирается продлевать контракт с Россией по транзиту российского трубопроводного газа через свою территорию в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Незалежной.

«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины [Денис Шмыгаль] сообщил своему словацкому коллеге [Роберту Фицо]», –говорится в сообщении.

В 2019 году Москва и Киев заключили транзитный контракт на пять лет. Однако в конце 2023-го глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Незалежная не планирует продлевать договор.

Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа. Незалежная получает деньги за транспортировку голубого топлива по территории страны, но этого Киеву мало. В результате Москва назвала условие продолжения транзита газа через Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении премьера Словакии Роберта Фица про предварительную готовность Киева продлить контракт по транзиту российского газа через Незалежную. Он договорился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем об этом.