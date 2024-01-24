МИД разорвал соглашение с Финляндией о приграничном партнерстве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

МИД заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве

МИД разорвал соглашение с Финляндией о приграничном партнерстве

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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Оно было подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года.

МИД России объявил о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом свидетельствует документ на официальном портале правовой информации.

«24 января прекращено действие соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству, <…> подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru писал, что русскоязычные жители Финляндии пожаловались в Высший административный суд страны на закрытие границы с Россией. Они утверждают, что решение властей серьезно ограничивает свободу передвижения.

Особенно страдают люди, для которых поездки на восток по работе, учебе или семейным обстоятельствам — часть привычного образа жизни. На этом фоне финские СМИ анонсируют строительство дополнительных заграждений на границе. 

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