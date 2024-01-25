Незаменимые есть: кто станет новым худруком Малого театра после смерти Соломина

Какие кандидатуры рассматриваются в настоящее время?

Совсем недавно театральный мир потрясла новость о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина. Художественный руководитель Малого театра не успел назвать преемника.

Околотеатральные Telegram-каналы проводят опросы и голосования за возможных кандидатов, но окончательное решение примет Минкульт. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о возможной кандидатуре изданию KP.RU.

Насчет Сергея Безрукова, например, Михайлова высказалась неоднозначно — он, как отмечается, не прислал телеграмму соболезнования. Нет фигуры, сопоставимой с великим Соломиным.

«Я двадцать лет работала с Юрием Мефодьевичем. Он уникальный человек, и как артист, и как личность. Он настоящий. Театр до сих пор не можем осознать, что его больше нет. Это огромная потеря. Он был родным, сильным, мудрым, талантливым, способным решать любые вопросы. Что же касается, кого бы мы хотели видеть новым худруком? Слава богу, этот вопрос не мне решать, а нашему учредителю — Министерству культуры», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с любимой супругой — актрисой Ольгой Соломиной, которая умерла в 2019 году. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и представители различных ведомств прислали венки на церемонию прощания.

Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя. Соломину было 88 лет, он умер 11 января.