ФСБ и ФНС провели обыски у Донецкой табачной компании

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

РБК: ФСБ и ФНС провели обыски у Донецкой табачной компании

ФСБ и ФНС провели обыски у Донецкой табачной компании

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Какие претензии возникли у силовиков к организации?

ФСБ совместно с ФНС провели обыски у производителя сигарет в ДНР. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Сотрудники силовых структур работали по 18 адресам, которые связаны с Донецкой табачной компанией (ДТК). Также обыски прошли на самом предприятии.

В итоге ФСБ и ФНС нашли склады контрафакта без соответствующих маркировок. Силовики изъяли 12 с половиной миллионов пачек незаконной продукции.

Обыски провели в рамках работы по противодействию нелегального оборота контрафактной немаркированной табачной продукции. В 2022 году ДТК задекларировала выпуск 884,3 миллиона сигарет.

Тогда Министерство доходов и сборов ДНР разрешило ввезти 294 544 килограмма табачного сырья. Источник издания отметил, что Донецкая табачная компания могла под заказ производить сигареты многих брендов.

В отношении предприятия возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». ДТК рискует попасть под статьи о незаконном использовании товарного знака и поддельных акцизных марок — также есть вероятность, что у компании не все гладко с налогами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину.

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ФСБ и ФНС провели обыски у Донецкой табачной компании

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