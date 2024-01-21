ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 128 0

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину

Фото: © РИА Новости

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Сотрудники ФСБ пресекли в Белгородской области контрабандный канал поставки продукции военного назначения на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В результате в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье УК «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники».

Силовики также установили причастность украинца к организации незаконного перемещения на Украину комплектующих к САУ «Гвоздика» в интересах предприятий ОПК сопредельного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики пресекли в ЛНР деятельность женщины, которая собирала сведения об армии России. Установлено, что она передавала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ представителям Украины.

По информации ФСБ, действовала женщина в личных мотивах. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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