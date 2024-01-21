ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Фото: © РИА Новости
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Сотрудники ФСБ пресекли в Белгородской области контрабандный канал поставки продукции военного назначения на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
В результате в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье УК «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники».
Силовики также установили причастность украинца к организации незаконного перемещения на Украину комплектующих к САУ «Гвоздика» в интересах предприятий ОПК сопредельного государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики пресекли в ЛНР деятельность женщины, которая собирала сведения об армии России. Установлено, что она передавала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ представителям Украины.
По информации ФСБ, действовала женщина в личных мотивах. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о шпионаже.
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