На Красной площади прошел фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

В центре Москвы в Татьянин день на ГУМ-катке в хоккейном матче сразились команда «Красные звезды» и Сборная студенческой хоккейной лиги. Турнир проходит в рамках всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь» 25 января.

В командах играют министр спорта РФ Олег Матыцин и представитель Госдумы Сергей Неверов, а также президент КХЛ Алексей Морозов.

Также на мероприятии присутствует хоккеист и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Он отметил, что празднование Дня студенчества на льду является довольно символичным.

По его словам, сегодня главная задача — дать возможность нашим спортсменам поступить в вузы и защищать честь учебных учреждений.

«Очень здорово, что сегодня Татьянин день, всех поздравляю, и именно сегодня мы его празднуем на льду. Это говорит о том, что молодость и спорт — они не разделимы. Потому что, если ты хочешь быть профессионалом в любой сфере детальности, жизни человека, нужно здоровье, сила, воля и характер — это то, что дает спорт», — сказал он.

Третьяк отметил, что нужно ставить задачу, чтобы как можно больше катков было именно в российских университетах. По его словам, это обеспечит студентам больше возможностей развиваться в хоккее.

Хоккеист Данис Зарипов рассказал, что студенты показали достойную игру в рамках соревнований.

«По матчу все в порядке. Гол забили. В таких условиях еще голы забивают, это говорит о многом, об уровне наших студентов. У нас здесь одни руководители на льду присутствуют, ну и у них тоже уровень достойный, показывают хорошую игру», — заявил он.

После классического соревнования состоится фиджитал-хоккей. Участники проведут хоккейные матчи в компьютерной игре, а затем встретятся на реальном льду. Все в рамках подготовки к «Играм будущего», которые стартуют в Казани в феврале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об организации «Игр будущего» в Казани в 2024 году.