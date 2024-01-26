Ядерный терроризм: Запад готовит отправку украинских ДРГ в Россию

Какие планы зарубежных стран удалось вскрыть в СВР?

Спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России. Об этом РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях РФ», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина 2 ноября 2023 года предприняла безуспешную попытку создать угрозу техногенного характера на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В Минобороны России уточнили, что российской стороне удалось пресечь атаку ВСУ.

Дежурные силы ПВО сбили в районе Энергодара в Запорожской области девять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что украинская сторона применила для нападения БПЛА коптерного типа.

В МИД неоднократно отмечали, что украинская сторона готовит провокацию на атомной электростанции с целью дальнейшего обвинения в случившемся России.