«Головокружение от успехов»: Запад решил устроить революцию в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Нарышкин: Запад думает устроить революцию в России, но это у него не получится

«Головокружение от успехов»: Запад решил устроить революцию в России

Фото: www.globallookpress.com / US NSA

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Из этого не получится, пообещал Сергей Нарышкин.

Запад из-за веры в способность совершать перевороты в разных государствах решил устроить революцию в России, но этого не будет. Об этом РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Действительно, надо отдать должное, на их счету и трагедия так называемой „арабской весны“ с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой. На счету западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, и трагедия украинского „евромайдана“, последствия которого мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня», — отметил он.

По причине «головокружения от успехов» они подумали, говорит Нарышкин, что смогут справиться с Россией таким же образом. Из этого, конечно, ничего не получилось и не получится, пообещал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нарышкин заявил о подготовке спецслужбами Запада украинских ДРГ для провокаций на АЭС в России. Среди них он выделил британскую MI6.

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