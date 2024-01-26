Звездные хобби: чем занимаются дети актеров и спортсменов

Хейтеры считают, что «богатенькие и бесталанные» отпрыски знаменитостей получают незаслуженные шансы. Но можно ли сказать так про всех звездных наследников?

Рэперы, художники и даже кулинары — такими многочисленные подписчики видят в соцсетях детей голливудских актеров и знаменитых спортсменов. Картины и рецепты звездных чад набирают в интернете миллионы просмотров и тысячи лайков.

В чьей семье растет будущий Дали, а кого ждет «Гремми» за лучшую песню? Все тренды звездных хобби изучила корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Бекон, сосиски, яйца и два ломтика хлеба. Этот сэндвич от Бруклина Бэкхема — по рецепту его бабушки Пегги — набрал тысячи лайков в соцсетях. Старший сын футболиста Дэвида Бэкхема, обожает стоять у плиты.

Говорит, открыл в себе кулинарный талант, когда из-за локдауна пришлось подолгу оставаться дома. Его блюда настолько пришлись по вкусу поклонникам, что теперь он подумывает превратить хобби в бизнес и открыть собственную закусочную.

«Я впервые почувствовал, что мне интересно готовить еду, когда мы с отцом вместе делали бутерброды. Это было очень весело», — рассказывал Бруклин.

Правда, у кулинара-Бэкхема нашлось и немало недоброжелателей. Они буквально по калориям разбирают каждый рецепт звездного повара — на соответствие принципам здорового питания.

А вот дочь актрисы Ким Кардашьян пока с критикой не столкнулась. Малышке Норт всего одиннадцать, и она мечтает о карьере художника. Девочка настолько любит рисовать, что ее звездная семья при переезде в новый дом смогла неплохо сэкономить на услугах дизайнера, украсив комнаты картинами Норт.

«Этот пейзаж она написала около двух лет назад. И еще ей хорошо удаются миниатюры с животными», — поделилась с подписчиками Ким Кардашьян.

Сын кинозвезды Уилла Смита Джейден увлекся сочинением рэпа, однажды подслушав, как это делал его отец. Джейден признается, что ему так нравится рифмовать строчки под ритмичную музыку, что он никак не может остановиться. И поэтому делает по несколько версий одной и той же песни.

«Мне нравится экспериментировать с куплетами. Я специально их не записываю, а просто запоминаю, чтобы, когда пою, можно было в любой момент поменять слова», — рассказывал Джейден Смит.

Чет Хэнкс тоже со студенческих лет очарован рэпом. Его отец актер Том Хэнкс не стал возражать, ведь он и сам в юности хотел стать музыкантом. Родительский пример подала и Памела Андерсон. Знаменитая фотомодель нередко пела дома, а ее сын Джаггер Ли подхватывал мелодию. Теперь поет уже на публике.

Правда, за удовольствие заниматься любимым делом, детям знаменитостей нередко приходится оправдываться. Ведь стоит им выложить свое творчество в Интернет, как тут поднимается волна гневных комментариев — якобы дети недостаточно талантливы и стали популярными только за счет славы и денег своих звездных родителей.

«Джейден буквально олицетворяет богатеньких бесталанных детишек, получающих незаслуженные шансы», — пишут пользователи Сети гневные комментарии.

Дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли шестнадцатилетней Шайло пока везет — ее редко критикуют. Хотя девочка всегда на виду — она танцует почти каждый день. Танцы, которые придумывает сама, набирают десятки тысяч просмотров в Сети.

О том, чтобы сделать это профессией, юная Шайло пока не задумывается. Но родители уже сказали, что не будут против.

Сын баскетболиста Шокила О’Нила Майлс тоже рано начал интересоваться танцами и музыкой, но решил, что этого ему мало. А гораздо лучше — управлять звездными вечеринками.

Это ему отлично удается за пультом ди-джея. Ведь каким бы ни было хобби — для увлеченного человека это всегда праздник. Даже если кто-то из хейтеров пытается его сорвать.