«В разгар сложной ситуации»: в ООН оценили ситуацию с беженцами на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

В ООН заявили о 10 млн беженцев с Украины

«В разгар сложной ситуации»: в ООН оценили ситуацию с беженцами на Украине

Фото: Zuma / ТАСС

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Украинцы пока не собираются возвращаться из-за границы, отмечают в организации.

Украину покинули около десяти миллионов человек и пока не возвращались. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает NHK.

«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — подчеркнул он.

Гранди уточнил, что за границу покинули около 6,3 миллиона человек, в другие регионы Украины уехали еще 3,7 миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине насильно отправляют граждан страны на фронт. Президенту страны Владимиру Зеленскому, судя по всему, уже все равно, что подписывать, он «политический труп», как его уже не стесняясь называют даже на родине.

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