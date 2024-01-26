Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина*

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина*, который был объявлен в уголовный розыск по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном кресте Фейгина М. З.», — говорится в сообщении.

При этом в суде добавили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания в России.

В октябре 2023-го стало известно, что Марка Фейгина объявили в уголовный розыск. В апреле 2018-го он был лишен статуса адвоката из-за ряда публикаций в адрес украинского блогера Анатолия Шария. Адвокатская палата Москвы сочла это нарушением адвокатской этики.

В апреле 2022 года Фейгин был признан иноагентом. В настоящее время проживает на Украине и ведет канал на YouTube.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова. Следствие обвиняет его в 104 террористических преступлениях.

* — признан в РФ иноагентом