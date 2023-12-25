Российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Следствие обвиняет его в 104 террористических преступлениях.

Российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Суд в Москве второй раз заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова по обвинению в серии терактов. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда.

«В отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит сообщение суда ТАСС.

Уточняется, что Буданов арестован по обвинению в совершении 104 терактов. Срок ареста исчисляется с момента его задержания на территории России или экстрадиции, уточнили в суде.

Прежде МВД России объявило в розыск Буданова по уголовной статье, а Следственный комитет до этого обвинил его и других боевиков Украины в терактах против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предъявил обвинение двоим бывшим украинским министрам за причастность к проведению антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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