Актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»

Актера Никиту Кологривого, известного по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», внесли в украинскую базу «Миротворец». Этот сайт является экстремистским, киевский режим публикует там данные людей, которых считают врагами Незалежной.

Дело в том, что актер принимал участие в съемках сериала «Черная весна», которые проходили в Крыму, а также неоднократно поддерживал проведение специальной военной операции (СВО). Украинские власти обвиняют Кологривого в том, что он якобы «сознательно нарушал границы Украины» и «покушался на ее суверенитет и территориальную целостность».

Датой внесения в базу актера значится 29 декабря прошлого года. Украинские власти также решили указать личные данные бывшей супруги артиста — Александрины Питиримовой, которая играет в Московском Губернском театре.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин вызвал полицию после получения неизвестной посылки.