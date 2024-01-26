Актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 57 0

Знаменитость принимал участие в съемках сериала «Черная весна», которые проходили в Крыму.

Актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актера Никиту Кологривого, известного по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», внесли в украинскую базу «Миротворец». Этот сайт является экстремистским, киевский режим публикует там данные людей, которых считают врагами Незалежной.

Дело в том, что актер принимал участие в съемках сериала «Черная весна», которые проходили в Крыму, а также неоднократно поддерживал проведение специальной военной операции (СВО). Украинские власти обвиняют Кологривого в том, что он якобы «сознательно нарушал границы Украины» и «покушался на ее суверенитет и территориальную целостность».

Датой внесения в базу актера значится 29 декабря прошлого года. Украинские власти также решили указать личные данные бывшей супруги артиста — Александрины Питиримовой, которая играет в Московском Губернском театре.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин вызвал полицию после получения неизвестной посылки.

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