Тюремный срок или отделались штрафом? Участникам группы «Би-2» вынесли «приговор»
Участники группы «Би-2» получили штраф в виде 95 долларов с каждого
Фото: Ковалев Петр / ТАСС
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Накануне предавших Россию музыкантов задержали в Таиланде.
Музыкантам группы «Би-2» Леве* и Шуре вынесли приговор в Таиланде. Оба получили штраф в виде 95 долларов с каждого. Об этом сообщает местный корреспондент 5-tv.ru.
Если переводить на рубли, то нарушители обязаны заплатить всего по 8,5 тысяч рублей каждый.
Накануне предавшие Россию участники музыкальной рок-группы «Би-2»* Лева* и Шура были задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу.
Для этих людей, вероятнее всего, не существует слова «Родина». Как только началась специальная военная операция (СВО), музыканты группы показали себя в качестве ярых русофобов — перестали выпускать песни на русском языке, а гонорары за концерты переводили на нужды ВСУ.
* — признан иноагентом в РФ.
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