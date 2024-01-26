Тюремный срок или отделались штрафом? Участникам группы «Би-2» вынесли «приговор»

Накануне предавших Россию музыкантов задержали в Таиланде.

Музыкантам группы «Би-2» Леве* и Шуре вынесли приговор в Таиланде. Оба получили штраф в виде 95 долларов с каждого. Об этом сообщает местный корреспондент 5-tv.ru.

Если переводить на рубли, то нарушители обязаны заплатить всего по 8,5 тысяч рублей каждый.

Накануне предавшие Россию участники музыкальной рок-группы «Би-2»* Лева* и Шура были задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу.

Для этих людей, вероятнее всего, не существует слова «Родина». Как только началась специальная военная операция (СВО), музыканты группы показали себя в качестве ярых русофобов — перестали выпускать песни на русском языке, а гонорары за концерты переводили на нужды ВСУ.

* — признан иноагентом в РФ.