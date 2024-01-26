Тюремный срок или отделались штрафом? Участникам группы «Би-2» вынесли «приговор»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 54 0

Участники группы «Би-2» получили штраф в виде 95 долларов с каждого

Тюремный срок или отделались штрафом? Участникам группы «Би-2» вынесли «приговор»

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Накануне предавших Россию музыкантов задержали в Таиланде.

Музыкантам группы «Би-2» Леве* и Шуре вынесли приговор в Таиланде. Оба получили штраф в виде 95 долларов с каждого. Об этом сообщает местный корреспондент 5-tv.ru.

Если переводить на рубли, то нарушители обязаны заплатить всего по 8,5 тысяч рублей каждый.

Накануне предавшие Россию участники музыкальной рок-группы «Би-2»* Лева* и Шура были задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу.

Для этих людей, вероятнее всего, не существует слова «Родина». Как только началась специальная военная операция (СВО), музыканты группы показали себя в качестве ярых русофобов — перестали выпускать песни на русском языке, а гонорары за концерты переводили на нужды ВСУ.

* — признан иноагентом в РФ.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.38 96.64
0.47
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

13:38
Кремль оценил сообщения СМИ о готовности Москвы отказаться от требований к Киеву
13:36
«Взбудоражат вкусовые рецепторы»: какими кулинарными шедеврами славится Китай
13:20
Просто и вкусно: как правильно варить гречку
13:06
«Ни слова»: в Кремле оценили реакцию Запада на катастрофу с самолетом Ил-76
12:57
Тюремный срок или отделались штрафом? Участникам группы «Би-2» вынесли «приговор»
12:45
Шойгу заявил о наращивании производства основных видов вооружения в России

Сейчас читают

Врачи предупредили об опасности ношения узкой одежды
Трагедия в «новой» Москве: чем удивит свежая киноверсия «Мастера и Маргариты»?
«Было очень холодно»: пилот Falcon 10 о том, как удалось посадить самолет
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса