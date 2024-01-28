🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 28 января, тем, кто обожает рисовать, петь, танцевать — творить, звезды советуют не останавливаться. Кого-то вдохновение накроет так сильно, что в конечном итоге может выйти что-то действительно стоящее.

♈ Овны

Вы будете бойко расправляться со всеми неприятностями, а дела будут идти в гору. Только самым важным звезды советуют заняться утром — тогда у вас будет куда больше энергии и идей. Не кидайтесь в авантюры и просчитывайте каждый свой шаг, чтобы не увязнуть в проблемах. А вечером стоит ставить себе реальные цели — от этого зависит все ваше будущее.

Космический совет: будьте внимательнее к окружающим. Не стоит говорить все, что приходит в голову, воздержитесь от замечаний.



♉ Тельцы

Тайные желания перестанут быть таковыми — вы можете неожиданно признаться кому-то в чем-то, раскрывать свои планы и идеи. Вам будет везти, но не гонитесь за быстрым успехом — он может обернуться для вас новыми проблемами, решить которых будет ох как непросто. И меньше витайте в облаках — стройте реальные планы и приземленные цели, чтобы лишний раз не разочароваться.

Космический совет: иногда не удается понять близких, не переживайте из-за этого. Сглаживайте острые углы, тогда и не будет конфликтов.



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♊ Близнецы

В поисках приключений вы можете кинуться в очередную сомнительную авантюру или эксперимент — и это очень быстро отпечатается как на ментальном, так и на материальном уровнях. Так что будьте осторожнее — не соглашайтесь на новые проекты. Вечером можно строить планы, только стоит смотреть на свои возможности реалистично, иначе позже вы можете сильно разочароваться.

Космический совет: вы слишком много времени уделяете мелочам. Не расстраивайтесь по пустякам.

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♋ Раки

Держите импульсы под контролем — сегодня они до добра не доведут. Утром звезды советуют не браться за что-то крайне важное и сложное. Подождите вечера — он как раз подходит под непростые задачи, да и энергии у вас будет куда больше. А вот куда-то спешить не стоит, работайте в комфортном режиме. Делать что-то с нуля — плохая идея, ведь скорее всего вы не закончите начатое.

Космический совет: не срывайте свою злость на окружающих. Они стараются вас поддержать, хоть и лезут со своими нравоучениями.

♌ Львы

Контролируйте все вокруг, или ваш крепкий план развалится. Мелких проблем сегодня будет очень много. Благо, вы сможете со всем справиться — у вас будет достаточно энергии и идей. Не стоит вкладывать куда-либо деньги — вы можете их потерять. Эксперименты, кстати, тоже ничем хорошим не закончатся, так что держитесь от них подальше. Зато можно строить планы на будущее. Только смотрите реально на свои возможности.

Космический совет: сегодня вас ждет серьезный разговор со второй половинкой. Если не нервничать, то все пройдет хорошо.

♍ Девы

Контролируйте свои импульсы и желания — они сегодня до добра не доведут. На работе стоит браться за что-то действительно серьезное и важное — сможете разгрузить ближайшие дни и возвращаться домой пораньше. Шопинг и финансовые эксперименты лучше переложить на другой день — можете потерять слишком много денег. А еще пришло время строить планы на будущее. Только смотрите реально на свои возможности.

Космический совет: действуйте сегодня самостоятельно и не полагайтесь на других людей. Это будет проще, чем с кем-то начинать сотрудничать.

♎ Весы

Мелкие неприятности будут цепляться за вас весь день. Но вы со всем справитесь — у вас сегодня достаточно сил и идей. Единственный минус — из-за постоянных проблем может испортиться настроение, а от него зависит многое. Так что поднимайте его с помощью спорта и приятных разговоров. Не ленитесь и беритесь за что-то серьезное на работе — это обязательно скажется на вашей карьере.

Космический совет: дома могут возникнуть досадные проблемы. Возможно, они будут касаться незапланированных расходов.

♏ Скорпионы

Не лучшее время для покупок или экспериментов — вы можете потерять слишком много денег. Лучше отложите и шопинг, и финансовые авантюры на другой день этой недели — тогда тенденции сменятся и вас настигнет удача. Не стоит браться за что-то действительно важное — у вас может не хватить сил закончить начатое. Занимайтесь тем, что вы можете сделать даже с закрытыми глазами.

Космический совет: вы успеете сделать все, что запланировали. Не зацикливайтесь на мелочах, они мешают двигаться вперед.

♐ Стрельцы

Проблемы тянутся за вами, и обрубить этот «хвост» очень сложно. Привлекайте к их решению близких или коллег — они дадут рабочие советы. Не стоит браться за что-то действительно важное с утра — у вас будет не так много энергии, чтобы завершить начатое. А вот вечером наступит отличная пора и работать, и творить — сможете заняться тем, на что прежде не хватало времени.

Космический совет: возможны удивительные совпадения. Приготовьтесь менять свои планы.

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♑ Козероги

Озирайтесь по сторонам — проблемы могут прийти оттуда, откуда вы даже не ждали. Положительные ситуации могут очень быстро обернуться отрицательными, поэтому, прежде чем браться за что-то, стоит взвесить все «за» и «против». Вечер же будет просто отличным — вы сможете заняться тем, о чем так дано мечтали. А еще самое время строить планы на будущее.

Космический совет: сегодня окружающие будут вмешиваться в ваши дела. Причем не всегда тактично и деликатно. Вас будет многое раздражать.

♒ Водолеи

Вдохновение придет к вам уже утром — захочется браться за все и сразу и решать самые сложные проблемы. Но звезды советуют притормозить — у вас не так много энергии и вы можете не дотянуть до вечера. Лучше никуда не спешите и живите в комфортном для вас режиме. Рисковать можно, но только осторожно — разведайте все, прежде чем соглашаться на авантюру или эксперимент.

Космический совет: стройте планы и думайте о будущем. Однако старайтесь смотреть на вещи реально

♊ Рыбы

Не стоит браться за что-то серьезное с самого утра — скорее всего вы встанете не с той ноги, и дела будут идти через пень-колоду. Лучше живите в комфортном режиме, решая легкие вопросы. Ближе к вечеру тенденции сменятся и можно будет подумать над чем-то действительно важным. А еще звезды советуют строить планы на ближайшее будущее, только смотрите на свои силы реально, чтобы не разочароваться.

Космический совет: отличный день, чтобы сверхурочно поработать. Вы добьетесь отличных результатов и решите проблемы.

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