Новые финансовые цели: прогноз Таро на неделю с 29 января по 4 февраля

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 15 по 21 января.

Основная энергия недели (Карта Таро — Рыцарь Жезлов)

Карта Таро — Рыцарь Жезлов. Фото: 5-tv.ru

Эта карта означает совершение действия. Она прямо говорит нам, что для того, чтобы достичь чего-то, нужно сначала что-то для этого сделать. Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Необходимо двигаться вперед, идти по своему пути, не сворачивая. Готовьтесь быть постоянно в движении, тогда получите результат, который запланировали.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Шестерка Мечей)

Карта Таро — Шестерка Мечей. Фото: 5-tv.ru

Шестерка Мечей говорит о том, что пора выбрать цель. Все направленно именно на это, так как в последнее время у вас потерялся фокус — что я делаю и надо ли мне это?

Чтобы решить эти вопросы, поставьте перед собой новую финансовую цель. Пока вы плывете просто по течению, результата и не будет.

Личная жизнь на неделю (Карта Таро — Шестерка Кубков)

Карта Таро — Шестерка Кубков. Фото: 5-tv.ru

Начнут всплывать какие-то люди из прошлого, будьте к этому готовы. Некоторые люди неожиданно начнут оказывать знаки внимания и делать подарки. Карта достаточно позитивная, поэтому решайте, стоит ли вам обратно уходить в прошлое или стоит искать свой путь в дальнейшей жизни?

Совет на неделю (Карты Таро — Паж Жезлов)

Карта Таро — Паж Жезлов. Фото: 5-tv.ru.

Пажи в картах Таро обычно предзнаменуют какие-либо информационные сообщения для вложения своих сил в действиях. Самостоятельно начинайте вперед, двигайтесь к своим целям и соглашайтесь на поступившие вам предложения, тогда вы добьетесь успеха.

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