Вооруженный мужчина захватил заложников в Германии

В Германии произошел инцидент с захватом заложников. Вооруженный мужчина в городе Ульм забаррикадировался в филиале сети кофеен вместе как минимум с четырьмя людьми. Захват заложников произошел в интервале от 18:45 до около 20:20 по местному времени.

Полиция города оцепила центральный район города и сообщила об «острой опасности для жизни» для местных жителей.

По данным газеты Bild, при захвате заложников прозвучало как минимум четыре выстрела. Информации о травмах на данный момент нет. Ряд немецких СМИ сообщают, что преступник имеет при себе «длинноствольное ружье и пистолет».

По предварительным данным, мужчина вышел к полиции вместе с заложником. Стреляли, вероятно, сотрудники спецподразделения полиции.

Позднее полиция города сообщила журналистам, что именно силовики открыли огонь, и преступник был арестован. Заложник остался невредим. Не сообщается, был ли ранен преступник. По данным Bild, из центра города выехала машина скорой помощи с раненым преступником.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестные ворвались в студию эквадорского ТВ и взяли журналистов в заложники. Восстание банд в Эквадоре привело к введению в стране военного положения и вооруженным столкновениям в городах.