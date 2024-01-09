Неизвестные ворвались в студию эквадорского ТВ и взяли журналистов в заложники

Вооруженные люди в масках ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Кадры трансляции успели сохранить коллеги из местной прессы. В частности, их публикует газета El Universo.

На одном из кадров из прямого эфира, который обнародовало издание, видны шесть мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. На еще одном видео, распространенном вооруженной группировкой, в заложниках также оказались сотрудники полиции Эквадора.

Эквадорский телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников после того, как бандиты взяли в заложники ведущих телеканала TC Televisión.

Президент Эквадора сообщил, что ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Также указом президента крупнейшие банды страны признаны террористическими организациями. Вооруженным силам Эквадора приказано мобилизоваться для защиты критически важной инфраструктуры.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. 8 января президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка в тюрьмах. Ранее в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Эквадоре объявлен режим ЧП после убийства кандидата в президенты.