Больше 102 тысяч нелегальных беженцев уехало из Техаса в другие штаты
Офис главы Техаса: 102 тысячи незаконных мигрантов вывезли в другие штаты
Фото: Reuters / JOSE LUIS GONZALEZ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Местные власти также изъяли сотни миллионов доз наркотика.
Власти Техаса за несколько лет отправили в другие штаты 102,1 тысячу незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба офиса губернатора региона Грега Эббота.
«Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года», — указывается в сообщении.
Еще 16 тысяч нелегалов вывезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще 1,5 тысячи — в Лос-Анджелес. Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли свыше 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе полмиллиона незаконны мигрантов.
Все началось с того, что нацгвардия Техаса растянула колючую проволоку на границе с Мексикой, чтобы бороться с нелегальными мигрантами. Губернатор штата Грег Эббот отказался выполнять приказ Белого дома и Верховного суда, назвав все происходящее «мерами по самозащите».
Эббот также распорядился активировать первую статью секции десять параграфа три Конституции США (или так называемый «режим вторжения»), которая позволяет объявить военное положение в штате и принимать любые решения без согласования с федеральным правительством.
Техас поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, которые обвинили Байдена в нежелании бороться с наплывом мигрантов.
Ранее 5-tv.ru своевольный Техас «послал» Байдена и получил поддержку от других штатов. Туда готовы отправить нацгвардию губернаторы Флориды и Оклахомы.
Читайте также
93%
0.86 97.09
0.45
Нашли ошибку?