Больше 102 тысяч нелегальных беженцев уехало из Техаса в другие штаты

Местные власти также изъяли сотни миллионов доз наркотика.

Власти Техаса за несколько лет отправили в другие штаты 102,1 тысячу незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба офиса губернатора региона Грега Эббота.

«Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года», — указывается в сообщении.

Еще 16 тысяч нелегалов вывезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще 1,5 тысячи — в Лос-Анджелес. Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли свыше 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе полмиллиона незаконны мигрантов.

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Все началось с того, что нацгвардия Техаса растянула колючую проволоку на границе с Мексикой, чтобы бороться с нелегальными мигрантами. Губернатор штата Грег Эббот отказался выполнять приказ Белого дома и Верховного суда, назвав все происходящее «мерами по самозащите».

Эббот также распорядился активировать первую статью секции десять параграфа три Конституции США (или так называемый «режим вторжения»), которая позволяет объявить военное положение в штате и принимать любые решения без согласования с федеральным правительством.

Техас поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, которые обвинили Байдена в нежелании бороться с наплывом мигрантов.

Ранее 5-tv.ru своевольный Техас «послал» Байдена и получил поддержку от других штатов. Туда готовы отправить нацгвардию губернаторы Флориды и Оклахомы.