Таможенники Петербурга обнаружили тонну кокаина в контейнерах с кофе из Бельгии

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Стоимость контрабанды превышает 13 миллиардов рублей.

Фото, видео: customs.gov.ru Сайт Федеральной таможенной службы; 5-tv.ru

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В порту Петербурга задержали гигантскую партию кокаина. Больше тонны порошка контрабандисты пытались переправить из Бельгии в контейнерах с кофе. Стоимость криминального груза, только по предварительным подсчетам, превышает 13 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Напомню, две недели назад таможенники изъяли почти такую же партию, тогда преступники собирались выручить на черном рынке 11 миллиардов. Речь идет о контрабанде, обнаруженной таможенниками Петербурга в контейнере из Никарагуа. Тысяча брикетов с запрещенным наполнением была спрятана в верхней части грузового модуля.

В конце декабря в одном из портов Северной столицы задержали более 100 килограммов кокаина, который был спрятан в технологических полостях контейнеров для перевозки бананов. Известно, что груз прибыл из Бельгии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве задержали двоих россиян за попытку вывезти 673 килограмма кокаина в Европу.

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Таможенники Петербурга обнаружили тонну кокаина в контейнерах с кофе из Бельгии

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