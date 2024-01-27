Подсадила и дочь: Борисова продолжает худеть с помощью опасного препарата

Звезда назвала новые цифры сброшенных килограммов.

Телеведущая Дана Борисова не прекращает худеть совместно со своей 16-летней дочерью Полиной. Бывшая звезда «Армейского магазина» опубликовала пост в социальной сети, похваставшись новыми цифрами сброшенных килограммов.

Участница проекта «Форт Боярд» довольно критически относится к своей фигуре. Не так давно ведущей наконец удалось сбросить вес, но выбрала она для этого достаточно легкий и при том очень опасный путь. Знаменитость начала принимать известный лекарственный препарат «Оземпик», который обычно назначают при сахарном диабете второго типа и климаксе.

«Чудесное» средство славится не только своим ошеломляющим воздействием, способствующим к быстрому похудению, но и пагубными побочными эффектами. Например, некоторые пациенты ощущают сильную слабость, потливость, нарушение сна, тошноту и боли в животе. Существуют также и летальные исходы после принятия препарата.

Несмотря на все опасности, Борисова не только выбрала это «волшебное» лекарство, но и подсадила на него свою родную дочь. В последнем интервью Дана призналась, что благодаря «Оземпику» сбросила 12 килограммов за месяц. Полина же стала весить на восемь килограммов меньше.

Однако теперь телеведущая называет другие цифры. На своей странице она выложила фотографию с любимым ребенком, отметив в трогательной подписи к кадру потрясающие отношения с девушкой-подростком.

«Кстати, обе похудели. Я — минус девять, Полина — минус шесть. Хочется пожелать всем родителям таких же теплых отношений с детьми», — написала Борисова.

Не известно, назвала ли знаменитость новые сброшенные килограммы, суммировала или же забыла о тех, которые называла чуть больше двух недель назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист Данилов честно рассказал о конфликте с Борисовой.