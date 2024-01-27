В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований

В Кировской области умер 18-летний спортсмен на чемпионате по MMA
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Его госпитализировали, но до больницы так и не довезли.
Спортсмен 2005 года рождения получил травму во время спарринга на чемпионате по MMA в Кировской области. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
Все произошло в пятницу, 26 января. Во время состязаний в КОГАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва „Юность“» парень получил травму. Ее характер не уточняется.
Юношу забрали врачи на машине скорой помощи, но он умер по пути в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти спортсмена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гонконге скончался мужчина после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon. Еще 842 человека получили травмы, они в основном пострадавшие жаловались на растяжения и ушибы.
93%
0.86 97.09
0.45
Нашли ошибку?