В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 19 0

В Кировской области умер 18-летний спортсмен на чемпионате по MMA

В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Его госпитализировали, но до больницы так и не довезли.

Спортсмен 2005 года рождения получил травму во время спарринга на чемпионате по MMA в Кировской области. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Все произошло в пятницу, 26 января. Во время состязаний в КОГАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва „Юность“» парень получил травму. Ее характер не уточняется.

Юношу забрали врачи на машине скорой помощи, но он умер по пути в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти спортсмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гонконге скончался мужчина после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon. Еще 842 человека получили травмы, они в основном пострадавшие жаловались на растяжения и ушибы.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:03
В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований
13:57
В Германии заявили о неготовности к столкновению с Россией
13:47
Подсадила и дочь: Борисова продолжает худеть с помощью опасного препарата
13:31
«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России
13:15
Поступок, который вошел в историю: МО РФ раскрыло неизвестные детали подвигов солдат СССР
12:57
Ученые из Перу выяснили происхождение «мумия инопланетян»

Сейчас читают

Церемония на Пискаревском кладбище в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
«Нет незаменяемых»: звезда «Ранеток» Янина Студилина высказалась об уехавших артистах
Пятый канал покажет торжественно-траурную церемонию возложения венков на Пискаревском кладбище, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса