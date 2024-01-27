В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований

Его госпитализировали, но до больницы так и не довезли.

Спортсмен 2005 года рождения получил травму во время спарринга на чемпионате по MMA в Кировской области. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Все произошло в пятницу, 26 января. Во время состязаний в КОГАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва „Юность“» парень получил травму. Ее характер не уточняется.

Юношу забрали врачи на машине скорой помощи, но он умер по пути в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти спортсмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гонконге скончался мужчина после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon. Еще 842 человека получили травмы, они в основном пострадавшие жаловались на растяжения и ушибы.