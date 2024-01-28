Путин и Лукашенко приняли участие в открытии уникального зимовочного комплекса в Антарктиде

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Алина Крылова
Алина Крылова 62 0

В рамках ключевого мероприятия главы двух государств приняли решение о финансовой поддержке исследовательских мероприятий континента.

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в открытии уникального зимовочного комплекса в Антарктиде. В рамках официального мероприятия главы двух государств позитивно оценили необходимость уделять исследовательской работе континента особое внимание, а заодно подчеркнули, что обе страны намерены оказать посильную финансовую помощь профильным специалистам, отвечающим за глобализацию научных открытий.

«Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции „Восток“ — это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <…> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам российского главы государства, именно благодаря стараниям и упорному труду отечественных исследователей страна может гордиться полученными об Антарктиде знаниями. Заслуги Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева были внесены в исторические энциклопедии как первая русская антарктическая экспедиция, определившая развитие континента в актуальном виде.

Кроме прочего, Владимир Путин уже пообещал внести на рассмотрение соответствующий проект, позволяющий выделить миллиарды рублей на работу исследователей с 2025 по 2027 год. Таким образом в руководстве страны планируют поспособствовать новым научным прорывам, а заодно отметить заслуги тех, кто, по словам действующего президента, ежедневно работают в экстремальных условиях в полной темноте и мерзлоте.

«Порядка полутора тысяч километров и пять месяцев работы в полной темноте. Такие условия и представить сложно, но ученые и специалисты разных профессий не просто здесь живут, а еще и трудятся, реализуют программы масштабных исследований. До недавнего времени условия на станции были весьма аскетичными, далекими до современного уровня комфорта», — объяснил он, а затем добавил:

«Сейчас ситуация изменилась. Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня наше сооружение в Антарктиде одно из самых современных и хорошо оснащенных. Особые слова благодарности хотелось бы адресовать всем, кто внес свой вклад в создание зимовочного комплекса».

Что касается сотрудничества с белорусскими специалистами, Путин подчеркнул: Россия и дальше планирует укреплять рабочие связи под эгидой мировых открытий. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на два года

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