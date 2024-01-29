«Все в долгах»: психолог рассказала о «зомбированных» клиентах VIP-коуча Тлиашиновой

После тренингов у известного блогера некоторые люди вынуждены обращаться за помощью к психологу.

После прохождения курсов VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой люди становятся будто зомбированными и безвольными, рассказала психолог Анна К., в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru. Именно к ней обращались те самые клиенты, которые были участниками тренингов блогера.

«Они подсевшие. Все в долгах, кредитах. Как будто они не по своей воле туда идут еще», — заявила психолог.

По словам эксперта, Тлиашинова на курсах будто погружает людей в измененное состояние, в котором у них загружается установка, согласно которой они могут и должны брать кредит, а коуч им якобы поможет.

«Она использует психологические установки, говорит, вы можете взять кредит, только я вам помогу, я могу взять вас за руку и привести на свою сторону. Есть такие якоря в медитации, когда человек берет за руку», — пояснила психолог.

Также собеседница 5-tv.ru отметила, что у прошедших курсы у Тлиашиновой ухудшаются отношения в семье.

«Очень много проблем появляется, они не могут с этим справиться», — подытожила психолог.

Скандал вокруг VIP-коуча начался после нападения на журналиста «Известий» Наталию Графчикову. Съемочная группа отправилась готовить спецрепортаж по теме российской блогосферы на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Однако там их визиту не очень обрадовались.

После нападения медики диагностировали у Графчиковой множественные ушибы, также имеется подозрение на сотрясение мозга.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подробности сомнительной истории коуча Тлиашиновой вспыли после нападения на журналистку.