«Она не Блиновская, намного хуже»: всплыли подробности сомнительной истории коуча Тлиашиновой

Нападение на журналистку «Известий» Натали Графчикову стало не единственным темным пятном в биографии наставницы. Что еще может скрывать Тлиашинова?

На корреспондента «Известий» Натали Графчикову напали в Подмосковье на семинаре VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой, где она готовила специальный репортаж по заданию редакции о российской блогосфере. Инцидент успел наделать немало шуму: к расследованию подключились сотрудники Следственного комитета, а подробности случившегося получили широкую огласку в СМИ.

Спустя сутки после нападения в распоряжении 5-tv.ru появились подробности другого скандала с участием Тлиашиновой. Девушка, представившаяся Аленой, рассказала журналистам, что также стала жертвой предполагаемого обмана наставницы блогера. Ей практически чудом удалось избежать серьезных последствий от действий Тлиашиновой.

Клиентка знаменитости сообщила, что сотрудники коуча оформили на нее кредит, который впоследствии должен был использоваться как платежное средство за подписку на курс Тлиашиновой. Подчиненные коуча убедили ее взять займ на инфопродукт, который пострадавшей не нужен. Все пережитое Алена сравнила с помутнением и подчеркнула — она все еще не понимает, как оказалась втянутой в сомнительные схемы.

«Они на людей воздействуют каким-то энергетическим образом. Набор ее фраз оказывает такое сильное воздействие, как вообще эта энергетическая атмосфера», — рассказала она.

По словам Алены, Тлиашинова способна успешно использовать психологические приемы, чтобы добиться от клиента нужного результата. Когда потенциальный покупатель соглашается купить продукт, ему отправляют фишинговую ссылку, с помощью которой подчиненные блогера получают доступ ко всем средствам. История Алены закончилась успешно: быстро осознав, что допустила ошибку, пострадавшая обратилась к банк, вернула деньги и закрыла кредит.

«Она не Блиновская, она намного хуже. В том, что она нечиста на руку, никаких сомнений нет», — резюмировала девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК начал проверку после нападения на корреспондента «Известий».