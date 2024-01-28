«Ради донесения правды»: Сальдо прокомментировал нападение на корреспондента «Известий»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Сальдо напомнил о работе корреспондента «Известий» Графчиковой в горячих точках

«Ради донесения правды»: Сальдо прокомментировал нападение на корреспондента «Известий»

Фото: ВКонтакте / Nata Grafchikova (Vladimirova) / natavladi

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Губернатор Херсонской области отметил, что журналист неоднократно работала в горячих точках.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал нападение на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову. В своем Telegram-канале он напомнил, что журналист имеет опыт работы в горячих точках, поэтому не боится рисковать своей жизнью ради донесения правды до общества.

«Она покинула Херсон в числе последних. Убедиться в ее выгоде и исключительно высоких моральных качествах, я мог бы во время наших бесед и интервью», — отметил Сальдо.

Вместе с тем он добавил, что командование добровольческого батальона им. В. Ф. Маргелова готово помочь напавшим на журналиста провести переоценку ценностей и стать героями положительных репортажей корреспондента.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 27 января. Съемочная группа «Известий» отправилась готовить спецрепортаж по теме российской блогосферы на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала блогер Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже. Охранники стали требовать, чтобы съемочная группа ушла. Графчикову повалили на пол и стали бить, также у нее отобрали телефон. После корреспондента «выбросили» за дверь без обуви на мороз.

От удара головой Графчиковой стало плохо, она просила вызвать полицию и скорую, но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.

Позже журналист обратилась в травмпункт. Там медики у нее заподозрили сотрясение головного мозга, а также диагностировали множественные ушибы и ссадины. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подробности сомнительной истории коуча Тлиашиновой вспыли после нападения на журналистку.

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