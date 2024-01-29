ФНС попросили проверить на налоги блогера Инну Тлиашинову

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Скандал вокруг VIP-коуча возник после нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову, которая приехала снимать репортаж на ее мероприятие.

ФНС попросили проверить на налоги блогера Инну Тлиашинову

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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ФНС просят проверить VIP-коуча Инну Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства и использование схем ухода от налогов, которыми пользовалась Елена Блиновская. Такой запрос в адрес налоговиков подготовили депутаты Госдумы, пишут «Известия».

Скандал вокруг блогера возник после нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову. Съемочная группа отправилась готовить спецрепортаж по теме российской блогосферы на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Однако там их визиту не очень обрадовались. После нападения медики диагностировали у журналиста множественные ушибы, также у нее имеется подозрение на сотрясение мозга.

«СМИ объяснили такую реакцию (нападение. — Прим. ред.) тем, что Инна Тлиашинова могла использовать ту же схему дробления бизнеса, что и ранее обвиненные в неуплате налогов блогеры Елена Блиновская, Валерия Чекалина. <…> Очевидно, что блогер проводила семинары не бесплатно, платила ли она с них налоги, должна, на наш взгляд, выяснить налоговая служба», — указала один из авторов обращения — зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В Госдуме напомнили, что нападение на корреспондента «Известий» является не первым случаем скандальных инцидентов с блогерами. В связи с этим парламентарии предложили прописать на законодательном уровне статус и права блогеров, а их деятельность в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении на корреспондента «Известий».

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